Омск, 15 февраля, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Разделение России на 12 макрорегионов — это попытка вернуть управляемость прямолинейной «вертикали власти», считает профессор Омского государственного университета путей сообщения Сергей Костарев.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

«За 20 лет система управления в нашей стране от федеративной (как записано в Конституции) перешла фактически к унитарной с единственным центром управления в Москве. Для такой большой страны как Россия, с её разнообразием природных, культурных и экономических условий, управление всеми процессами из одного центра контрпродуктивно. Административные федеральные округа тоже не решают этой проблемы, так как не обладают реальными экономическими механизмами. Видимо это понимают умные люди, отвечающие за стратегическое развитие (если такие ещё остались в органах власти и могут влиять на решения). Вот и пытаются слепить некую «альтернативу» сложившейся системе управления, разделив единое государство на части, которыми по задумке будет легче управлять по отдельности. На мой взгляд, такой подход никаких позитивных изменений в стратегическом плане не даст и превратится в очередной эксперимент, похожий на разделение России на федеральные округа в 2000 году, который, может быть, и позволит подвигать людей по должностям, но экономике нанесёт очередной урон из-за потраченного на реструктуризацию систем времени», — сказал Сергей Костарев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение «Об утверждении Стратегии пространственного развития до 2025 года». Согласно стратегии, в России сформированы 12 макрорегионов: Центральный, Центрально-Чернозёмный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский, Дальневосточный.

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Омская область, Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Томская области вошли в Южно-Сибирский макрорегион. Тувы, Хакасия, Красноярский край и Иркутская область вошли в Ангаро-Енисейский макрорегион.

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