Сочи, Краснодарский край, 15 февраля, 2019, 15:23 — ИА Регнум. В современном мире нет полностью независимых государств, ни больших, ни малых. Об этом по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Суверенитет и независимость — это очень близкие понятия. Современный мир — это мир взаимозависимостей», — пояснил глава государства.

В качестве примера он привёл страны Европы и их зависимость от США по военным вопросам, а также такие организации, как Европарламент и Североатлантический альянс. В них, по словам Путина, европейцы вложили часть своего суверенитета.

«Что, думаете, что кто-то из европейских стран против, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не против. Вот и сидят, помалкивают. Где здесь суверенитет?» — задался вопросом российский лидер.

Что касается Европарламента, то, как отметил глава государства, он «принимает для исполнения всеми его членами решений больше, чем Верховный Совет СССР в своё время принимал таких решений для союзных республик».

Как сообщало ИА REGNUM, встреча и переговоры президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко состоялась сегодня, 15 февраля, в Сочи. В ходе обсуждения стороны затронули спорные вопросы двусторонних отношений.