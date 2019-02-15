Оренбург, 15 февраля, 2019, 15:21 — ИА Регнум. В Оренбурге появится памятник словарю Даля. Оренбургский проект стал победителем Всероссийского конкурса интересных достопримечательностей «Культурный след», сообщил корреспонденту ИА REGNUM президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов.

Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» Такой памятник словарю Даля установят в Оренбурге

Идея, предложенная Оренбургским благотворительным фондом «Евразия», по результатам народного интернет-голосования заняла второе место и вошла в пятёрку проектов, которые будут реализованы в регионах России до 1 ноября 2019 года. Это решение принято сегодня, 15 февраля, в Москве на заседании экспертного совета конкурса.

Напомним, на первом этапе каждому представленному на конкурсе проекту (всего их было более 550) необходимо было набрать 100 голосов поддержки. В результате в финал вышло 133 проекта.

Ранее инициатор проекта Игорь Храмов отмечал, что оренбургский памятник уже готов. Новый арт-объект планируется установить возле областной библиотеки, которая сейчас носит имя Н.К. Крупской, однако с появлением рядом памятника словарю вывеска учреждения культуры, скорее всего, изменится. Есть договорённость с писательскими организациями и руководством самой библиотеки о том, что имя Крупской сменит имя В.И. Даля.

Эксперты всероссийского конкурса «Культурный след» с оглядкой на прошлый опыт заметили, что установленные в рамках мероприятия арт-объекты становятся не просто украшением городов, а точками притяжения, новыми центрами для проведения культурных мероприятий. Авторы оренбургского проекта не исключают того, что памятник словарю Даля станет такой точкой притяжения. Поскольку рядом с библиотекой находится корпус Оренбургского педагогического университета, то может появиться новый ритуал. Храмов считает, что коснувшись зачёткой памятника словарю, студенты могут безбоязненно идти на экзамен. Кроме того, арт-объект может стать центральным местом проведения «библионочи» или «ночи искусства».