Калуга, 15 февраля, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Обнинский политолог и общественный деятель, депутат Законодательного собрания Калужской области пятого созыва Александр Трушков прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM разработанную правительством РФ стратегию пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года.

Aes1.ru Первый наукоград России- Обнинск.

Как считает политолог, к столь важному для России документу надо относиться с некой долей осторожности.

«На мой взгляд, актуальность программы пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, скорее всего, будет коррелировать с результатами российско-белорусских объединительных процессов.

Впрочем, если допустить скорую реализацию целевого сценария программы, то предположу, что, например, для конкретного города Обнинска как первого наукограда России такое решение будет носить скорее положительный характер. Причин этому несколько: очевидно, что Центральный регион во главе с Москвой останется наиболее обеспеченной территорией России с высокой покупательной способностью населения, и присутствие Обнинска в этом регионе может стать залогом гораздо более стремительного развития, чем мы это наблюдаем сегодня.

Далее: исходя из положений программы, стотысячный Обнинск выделен как перспективный город для формирования научно-образовательного центра мирового уровня. Это близкий и понятный менталитету наукограда вектор развития. Столь же очевидно, что перенос центра принятия решений в Москву может значительно облегчить координацию между ключевыми городскими предприятиями, которые уже сегодня имеют московское руководство и входят в корпорации, управляемые из столицы», — считает Александр Трушков.

По мнению Трушкова, близость к столице позволит решить массу накопившихся городских проблем.

«В первую очередь в сфере здравоохранения, образования, спорта, туризма и транспорта, что несомненно повысит привлекательность города для инвесторов; во вторую — пополнит и сбалансирует городской бюджет, средства которого не будут в таком количестве изыматься для поддержания уровня жизни на менее развитых территориях. Это позволит запустить механизм реновационных инфраструктурных процессов в системе ЖКХ и городского хозяйства. Думаю, реализация программы поможет повысить жизненный уровень горожан и даже, возможно, вдохнет какую-то жизнь в стерилизованную политическую атмосферу. В таком случае уровень доверия граждан к российским институтам власти может существенно вырасти», — сказал политолог из калужского Обнинска.

Как сообщало ИА REGNUM, в России утверждена «Стратегия пространственного развития страны до 2025 года». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Главные цели стратегии — сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и обеспечение национальной безопасности. Согласно стратегии пространство России делится на 12 макрорегионов (Центральный, Центрально-Чернозёмный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский, Дальневосточный).