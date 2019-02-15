Москва, 15 февраля, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Тема развития межрегиональных связей последнее время активно обсуждалась на уровне губернаторов, однако качественного эффекта достигнуто не было. Новое деление на 12 макрорегионов позволит правительству реализовывать масштабные межрегиональные проекты на новой платформе, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые границы

«В то же время новая нарезка (имеющая прямые аналогии в опыте управления народным хозяйством в РСФСР) не увеличивает полномочия регионов, а, наоборот, скорее, ограничивает их. То есть инициатива вписывается в логику сверхцентрализации, которая, на мой взгляд, неэффективна. Все ресурсы концентрируются в центре, а регионы выступают в лучшем случае лишь объектом воздействия», — высказал свою точку зрения эксперт.

Также настораживает такое понятие, как «заброшенные территории». Есть опасение, что этот пункт лишь облегчит возможность крупным гигантам, типа «Мираторг», возможность входить в регионы.

«Среди возможных положительных аспектов я вижу потенциал для строительства межрегиональных дорог. Впрочем, и до этой нарезки препятствий для строительства дорог в регионах России не было. Скорее, здесь требуются ресурсы, эффективный контроль за ними и политическая воля», — высказал свое мнение Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил Стратегию пространственного развития страны до 2025 года, согласно которой пространство России делится на 12 макрорегионов.

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