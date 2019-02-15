Феодосия, Крым, 15 февраля, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Городской совет избрал главой администрации Феодосии экс-руководителя Насыпной сельской администрации Сергея Бовтуненко, лишив его приставки врио. Решение принято 15 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Депутаты поддержали Бовтуненко единогласно. Всего в конкурсе принимало участие четыре кандидата», — отметили в пресс-службе горсовета.

Согласно информации крымского правозащитника Александра Талипова, избрание нового руководителя не обошлось без скандала.

«В заранее оговоренный сюжет постановочного конкурса на должность главы администрации города, с вопросами для школьников 9−10 класса, транслируемого в прямом эфире «Крым 24», внезапно ворвался общественник Андрей Сильвер. Он справедливо затребовал себе право голоса и начал высказываться по поводу мероприятия, сообщил о нарушении федерального законодательства, его пытались скрутить и помешать говорить, после чего эфир прервался. «Лебединое озеро» не включили», — написал Талипов на своей странице в Facebook.

По его словам, конкурс проводят лишь формально, для галочки.

«Все прекрасно знали, что нынешний и. о. будет главой. Через пару месяцев начнутся недовольства по поводу состояния дел в городе в преддверии курортного сезона, через полгода приедет комиссия разбираться, как же так, что не смогли и опять забудут, кто же назначил — уже пятого по счёту главу! Так и живём», — подчеркнул правозащитник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе прежний глава администрации Феодосии Сергей Фомич по рекомендации главы республики Сергея Аксёнова написал заявление об отставке.

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