Новоалтайск, Алтайский край, 15 февраля, 2019, 15:05 — ИА Регнум. В Алтайском крае суд вынес обвинительный приговор 59-летнему жителю города Новоалтайска за совращение малолетних девочек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 15 февраля, он признан виновным в пяти эпизодах сексуального насилия в отношении несовершеннолетних детей.

ErikaWittlieb Тюрьма

Читайте также: На Алтае осудили педофила, от которого пострадали 14 мальчиков

В следственном ведомстве уточнили, что жертвами пожилого преступника становились девочки в возрасте от пяти до 13 лет. Орудовал злоумышленник с октября 2017 по июнь 2018 года на территории городов Новоалтайска и Барнаула. При этом практически всегда действовал вблизи детских игровых площадок и общеобразовательной школы, подкарауливая детей, когда они были одни.

«В ходе расследования уголовного дела осужденный вину признал, однако от дачи показаний отказался», — добавила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Также по теме: Банкир из Москвы уличён в совращении барнаульских детей

В итоге суд приговорил его к девяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в Алтайском крае к 21 году лишения свободы был приговорён 49-летний мужчина, от сексуальных домогательств которого пострадали 14 мальчиков в возрасте от семи до 12 лет. Насильственные действия сексуального характера и иные действия против половой неприкосновенности в отношении малолетних мальчиков педофил совершал в течение почти десяти последних лет (с 2008 по 2017 год). Все сексуальные эпизоды снимал на видео.