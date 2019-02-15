Москва, 15 февраля, 2019, 15:00 — ИА Регнум. В России планка допустимого превышения скорости «+20» была введена в своё время в качестве смягчения более жёстких скоростных ограничений, которые собирались ввести в стране. Однако до введения этих самых ограничений так и не дошло, а вот поблажка в виде возможности превышать допустимую скорость на 19 км/час осталась, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

James G Полицейский радар

«Получился юридический казус. Там, где разрешено ехать со скоростью 40 км/час, все едут 59. Там, где ограничение составляет 20 км/час, большинство водителей держат скорость 39 км/час — практически вдвое превышая установленный лимит», — пояснил эксперт.

Разговоры об отмене данных вольностей ведутся очень давно, но до сих пор все попытки снизить «планку» превышения скорости проваливались. Судя по всему, в этот раз власти настроены достаточно серьёзно. Формальным поводом служит борьба с аварийностью на дорогах и снижение тяжести последствий от автомобильных аварий.

«Тем не менее не стоит сбрасывать со счетов и финансовую составлявшую вопроса. Казна требует постоянного пополнения, а большинство водителей, уже окончательно привыкших добавлять к разрешенной скорости еще 19 км/час, еще долгое время будут попадать на штрафы», — отметил Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтранс РФ предложил правительству России ввести штраф за превышение допустимой скорости на 10−20 км/час в населенных пунктах.

Читайте также: В России могут ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч