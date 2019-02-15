Смоленск, 15 февраля, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Спортивный картодром с крытой трассой для проведения соревнований на картах планируют построить в Краснинском районе Смоленской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи соглашение о намерениях между администрацией Смоленской области и акционерным обществом «Комплекс «Красная Дуга» подписали глава региона Алексей Островский и генеральный директор компании Владимир Штотланд.

Пресс-служба администрации Смоленской области Подписание соглашения о строительстве картодрома

В соответствии с документов, картодром должен быть построен к 2021 году. Протяженность трека на трассе составит полтора километра, ширин — до 12 метров. Во время проведения соревнований комплекс сможет вместить до 10 тысяч человек. В прокат будут предоставляться около 30 болидов, а возможность кататься получат как взрослые, так и юные спортсмены. Этот же проект предполагает создание в регионе детско-юношеской спортивной школы. Опытные инструкторы будут проводить теоретические и практически занятия, посвященные правилам поведения на трассе, безопасности во время движения, тактике ведения гонки, основам скоростного вождения и пр. Общий объем инвестиций оценивается в 250 млн рублей. Новый картодром даст региону 50 новых рабочих мест. Кроме того, власти рассчитывают, что такой объект привлечет внимание туристов. Представитель инвестора пообещал, что обязательства будут выполнены в срок.

«У нас на территории области есть автодром «Смоленское кольцо» — российская гоночная трасса международного уровня, ориентированная, в том числе, на гонки большегрузов. И я очень рад, что теперь появится возможность проводить соревнования на иных видах транспортных средств, в частности, на картах. Причем, в любое время года и при любых погодных условиях — с учетом крытой спортивной трассы. В свою очередь, администрация региона окажет полное содействие в создании необходимой комплексной инфраструктуры», — сказал губернатор.