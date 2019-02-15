Москва, 15 февраля, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Американцы крайне прагматичны. Они никогда не будут делать что-то, что может нанести вред самому американскому бизнесу. И хотя взаимосвязи между Россией и США по объёмам своим невелики, они, тем не менее, имеют место быть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Так что, принимая те или иные санкции, американские сенаторы довольно тщательно анализируют, насколько и как эти меры могут сказаться на американских компаниях, сотрудничающих с Россией», — отметил эксперт.

Именно поэтому большинство санкций, которые на этапе их озвучивания выглядят достаточно суровыми, к моменту фактической реализации претерпевают существенные изменения и выходят в весьма «облегчённом» виде.

«Большая часть подобных санкций имеет «медийный» характер и призвана показать обществу, что законодатели реагируют на происходящее, но фактически являются существенным препятствием для сотрудничества», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, новая версия законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), внесенная в сенат Конгресса США 13 февраля, смягчает возможные санкции против российских банков.

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