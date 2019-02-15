Смоленск, 15 февраля, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве с компанией «Крал-консерв» о строительстве нового завода по производству и розливу безалкогольных напитков в Смоленской области подписано в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 14 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Смоленской области. Подписи под документом поставили губернатор Алексей Островский и генеральный директор ООО «Крал-консерв» Вусат Мамедов.

Пресс-служба администрации Смоленской области Церемония подписания соглашения в Сочи

Предприятие «Крал-консерв» работает в смоленской Вязьме уже более 10 лет. Завод производит до семи литров натуральных соков в года, при этом продукция экспортируется в Латвию, Литву, Польшу, Румынию, а также в Китай и США. Подписанное соглашение предусматривает строительство нового завода, также на территории Вяземского района, по производству и розливу безалкогольных напитков — не только соков, но и лимонада. Объем выпуска продукции будет увеличен до 20 млн литров в год.

«Уверен, что выпускаемая продукция будет востребована на рынке безалкогольных напитков не только в России, но и за ее пределами. Областной Центр поддержки экспорта, который был создан по моему поручению в июне 2017 года, безусловно, окажет компании всю необходимую поддержку в части увеличения объема экспортных поставок, выхода на новые рынки сбыта и заключения новых экспортных контрактов», — прокомментировал подписание соглашения глава региона Алексей Островский.

Общая сумма инвестиций оценивается в 110 млн рублей. Регион получит 250 новых рабочих мест. Отметим, что новый завод заработает уже во втором полугодии 2019 года: сейчас уже построено здание основного цеха, частично подведена инженерная инфраструктура (электро‑ и водоснабжение), закуплено оборудование. Началось строительство второго корпуса предприятия.