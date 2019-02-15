Киев, 15 февраля, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поручил Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) изучить основания для открытия уголовного дела против кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко, сообщили 15 февраля в пресс-службе генпрокуратуры Украины, сообщается на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Согласно закону, расследование подобного рода правонарушений относится к исключительной подследственности детективов НАБУ, сказано в сообщении.

Тимошенко подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля организация «Центр противодействия коррупции» обратилась в генеральную прокуратуру Украины с требованием возбудить уголовное дело против Юлии Тимошенко.

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Отметим, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и его семья очень близки к действующему президенту Украины Петру Порошенко, чей рейтинг, согласно опросам, существенно уступает рейтингу Тимошенко.

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