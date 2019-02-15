Барнаул, 15 февраля, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Антиалкогольные меры правительства заслуживают уважения, но что касается инициативы увеличения возраста продажи спиртных напитков, то её эффективность сомнительна, считает алтайский врач-анастезиолог Вадим Маматов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление главы Минздрава Вероники Скворцовой о готовности внести на рассмотрение соответствующий законопроект, он пояснил:

Василий Максимов. По примеру старших (фрагмент)

«Как законопослушный гражданин, я, наверное, «за» увеличение возраста продажи спиртного. Но опыт подсказывает: запретами, ограничениями у нас ничего сделать нельзя. Это только вызывает бурю отрицательных эмоций, тем более — в современных реалиях нашей «любви» к власти.

Пропаганда здорового образа жизни — дело хорошее, но малоэффективное. А молодёжь наша — она очень хорошая, она прекрасно знает, что ей надо. И алкоголь, никотин, наркотики у неё не в приоритете. А если она и приходит к пагубным привычкам, так только от того, что не может она реализоваться в другом: работы нет, а если есть, то не берут или зарплаты мизерные, а социальной поддержки никакой.

Полагаю, что водку можно узаконить продавать только по пенсионным удостоверениям. Ведь в это время она уже не так пагубна, да и мизерные пенсии «залить» можно. Данные вопросы — это вопросы, скорее, воспитания (семья, социум). Медицинская же составляющая тут минимальна, все и так знают, что алкоголь, наркотики и никотин — зло. И что? Так что тема, полагаю, актуальная, но не в плане «со скольки лет алкоголь размещать покупать?», а в целом актуальна, и говорить об этом можно и нужно долго и упорно. Стоило бы поискать другие методы отвлечения молодёжи от этого зла!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что Минздрав РФ подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя в России глава ведомства Вероника Скворцова сообщила на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Ранее отмечалось, что ведомство приступило к разработке инициативы, предусматривающей с января 2020 года запрет продажи алкоголя с содержанием спирта более 16,5% гражданам до 21 года.