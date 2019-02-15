Москва, 15 февраля, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Ко Дню защитника Отечества девять кинотеатров московской сети «Москино» проведут бесплатные показы знаменитых советских и российских фильмов с участием актеров Юрия Яковлева, Алексея Баталова, Олега Меньшикова и других. Об этом сообщает 15 февраля пресс-служба московской мэрии.

Цитата из к/ф «Служили два товарища». реж Евгений Карелов. 1968. СССР Воинское приветствие

Отмечается, что бесплатные сеансы пройдут с 22 по 24 февраля в кинотеатрах «Вымпел», «Искра», «Молодежный», «Полет», «Салют», «Сатурн», «Спутник», «Тула» и «Юность».

"Вход свободный, без предварительной регистрации. Подробное расписание можно посмотреть на сайте «Москино», — говорится в сообщении пресс-службы.

Зрители смогут увидеть такие картины, как «Служили два товарища» (1969 год, режиссер Евгений Карелов), «Девять дней одного года» (1961 год, режиссер Михаил Ромм), «Дело было в Пенькове» (1957 год, режиссер Станислав Ростоцкий), «Мой друг Иван Лапшин» (1984 год, режиссер Алексей Герман), «Сибирский цирюльник» (1998 год, режиссер Никита Михалков) и другие ленты.