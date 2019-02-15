Переславль-Залесский, Ярославская область, 15 февраля, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Руководители переславских муниципальных унитарных предприятий коммунальной сферы получали в 2018 году около 80−100 тысяч рублей в месяц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Информация об этом появилась на сайте администрации Переславля-Залесского. Существенные для маленького города зарплаты получали в 2018 году руководители МУП «Сервис», МУП «Комплекс», МКУП «Ритуал» и МУП «Спектр». У каждого из руководителей этих предприятий среднемесячная зарплата приближается к 90 тысячам рублей или превышает этот уровень.

Так, директор МУП «Сервис» получал в 2018 году в среднем 86 тысяч рублей. МУП «Сервис» — это муниципальная управляющая компания, также занимается обслуживанием бани.

Директор МКУП «Ритуал» зарабатывал ежемесячно в 2018 году почти 91 тысячу рублей. Директор МУП «Комплекс», на которое возложены обязанности снабжения переславцев холодной водой и водоотведением, получал в среднем по 89 тысяч рублей в месяц.

Примечательны также зарплаты некоторых заместителей руководителей этих переславских коммунальных МУПов. Замдиректора МУП «Спектр» получал в 2018 году в среднем по 102 тысячи рублей в месяц. Судя по опубликованным документам, этот же человек трудился в 2018 году на полставки замруководителя МУП «Комплекс» и получал там по 42 тысячи рублей ежемесячно.

Также интересно отметить главного бухгалтера МУП «Спектр», получавшую в 2018 году за эту работу почти по 70 тысяч рублей в месяц, также она работала на полставки на аналогичной должности в МУП «Комплекс» и получала там в ушедшем году больше 26 тысяч рублей ежемесячно.

Необходимо отметить, что до прихода в Переславль мэра Владимира Волкова (сейчас — мэр Ярославля) функции всех этих муниципальных предприятий, кроме вновь созданного МУП «Сервис», выполняло одно МУП «Спектр».

В итоге вместо одного коммунального МУПа стало работать четыре, зарплаты руководителей и их заместителей сильно превышают средний уровень зарплат по Переславлю. Так, по данным сайта «Город работ», средняя зарплата в Переславле составляет 28,5 тыс. рублей.

При этом в коммунальной сфере города все не так хорошо. В городе происходят перебои с теплоснабжение, прорывы труб, а по факту неплатежей МУП «Спектр» за тепло возбуждено уголовное дело.