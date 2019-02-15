Калуга, 15 февраля, 2019, 13:48 — ИА Регнум. В Калуге на заводе по производству двигателей компании Volkswagen Group Rus выпущен 400-тысячный двигатель 1.6 MPI серии EA211. Об этом 15 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM технический директор Volkswagen Group Rus Штефан Депка.

Vwgroup.ru Двигатель 1.6 MPI серии EA211.

По его словам, бензиновый двигатель 1.6 MPI серии EA211 соответствует все международным стандартам. На производственной площадке в Калуге осуществляется всесторонний контроль качества выпускаемой продукции, проводятся многочисленные испытания и тесты. Двигатель также полностью соответствует экологическому стандарту Евро-5, который ориентирован на более качественную защиту окружающей среды от вредных выбросов, и может быть установлен на автомобили, построенные на модульной платформе MQB.

Двигатель выпускается в двух вариантах мощностей, 90 и 110 л. с., и в настоящий момент устанавливается на 11 моделей концерна, включая три модели российского производства — Volkswagen Polo, ŠKODA Rapid и ŠKODA Octavia. В 2019 году планируется экспорт двигателей российского производства и их компонентов на заводы в Чехии, Польше, Испании, Мексике и ЮАР.

«400 000 произведенных двигателей — это отличный показатель, который демонстрирует потенциал локального производства. Мы непрерывно расширяем собственное производство на территории России и поставляем нашим клиентам по всему миру продукцию соответствующую самым строгим стандартам», — сказал Штефан Депка

Напомним, в 2018 году с конвейера производственной площадки калужского завода сошла 161 тысяча двигателей, что на 56,3% больше показателя 2017 года. Также на загрузку производственных мощностей повлиял экспорт: в 2018 году 44 000 двигателей калужского производства было поставлено на различные зарубежные производственные площадки,.