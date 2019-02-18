Москва, 18 февраля, 2019, 03:15 — ИА Регнум. «Единая Россия» как партия власти зачастую забывает, что она и государство — это два разных понятия. Такое впечатление складывается из отчетов, находящихся в публичном доступе, о реализации тех или иных партийных программ, почему-то — вопреки закону — финансируемых за счет государства. Как планы ЕР соотносятся с проектами развития России, утвержденными на государственном уровне, рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Совмещение некоторыми депутатами ЕР постов координаторов партийных проектов и руководство парламентскими комитетами должно бы уже насторожить. Хотя бы потому, что каждый депутат избирается от определенного округа, и предполагается, что проблемами именно своего избирательного округа он будет заниматься. Но судя по происходящему, партии ЕР интереснее решать «проблемы в целом», хотя и здесь хватает серьезных пробелов. Например, правительство под руководством Дмитрия Медведева, по совместительству руководящего партией ЕР, до сих пор не предоставило стратегию пространственного развития страны, без которой трудно представимы пути реализации остальных национальных проектов.

По существу, обсуждение пространственной стратегии вылилось на данный момент в спор между сторонниками развития российской периферии и т.н. агломераций. Как показывает опыт последних лет, ставка на развитие крупных городов и их ближайших окрестностей оставляет без людских и материальных ресурсов гигантские пространства, экономика которых падает, а население бежит. Сможет ли правительство найти путь для того, чтобы развить самую крупную агломерацию, которой является, конечно же, не Москва, а сельская Россия?

Читайте статью Председатель Земного шара: двадцать восемь проектов Дмитрия Медведева и другие публикации Андрея Маленького.