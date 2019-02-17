Москва, 18 февраля, 2019, 02:05 — ИА Регнум. Мрачные предсказания, связанные с развитием проекта «Московская электронная школа» (МЭШ), основаны не на пустом месте. Какими планами поделился мэр Москвы Сергей Собянин и почему развитие МЭШ может представлять серьезную угрозу в ближайшем будущем, рассказывает автор ИА REGNUM Евгений Цоц.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Собянин настолько уверовал в благость МЭШ, что предлагает использовать ее в качестве инструмента отказа от ЕГЭ. По мысли московского мэра, всякого рода экзамены можно заменить с помощь досье или, как говорят, портфолио ученика, собранного за годы учебы. Собянин даже предложил, чтобы «пополнение портфолио не прекращалось с окончанием школы», вырастая со временем в «электронную историю успеха человека».

Интересная мысль, выдаваемая за школьную революцию, может стать началом глобальной и крайне опасной трансформации российского общества; тотальный электронный контроль, да еще с учетом российской специфики, может открыть доступ к личной истории человека и поставить его под контроль даже не государства, а аферистов, жуликов или экстремистов. По словам академика Георгия Фурсея, такого рода предложения — это «настоящее безумие и преступление против народа». И все эти инициативы руководства продолжают проводиться в жизнь без общественного обсуждения, просто волевым приказом. Между тем МЭШ в том виде, в котором его предлагают, является прямым нарушением норм законодательства и конституции РФ.

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