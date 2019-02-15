Калуга, 15 февраля, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Сегодня, 15 февраля, у памятника воинам-интернационалистам прошёл митинг памяти, посвященный калужанам, принимавшим участие в локальных войнах, приуроченный к 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги На церемонии

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, почти 200 калужан выполняли свой интернациональный долг в Афганистане, 46 из них погибли, 6 человек пропали без вести.

На митинге собрались родные и близкие погибших воинов, депутаты Городской думы, представители органов власти и общественных организаций, ветераны, военнослужащие и молодёжь.

Собравшиеся почтили павших воинов минутой молчания и возложили цветы к монументу воинам-интернационалистам и стеле «Журавли».

"Это день памятен для всех, кто прошел дорогами войны, кто причастен к героической и трагической афганской войне, — подчеркнул заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов. — Мы благодарны за ратный подвиг, память о котором навсегда останется в наших сердцах. Молодому поколению есть, на кого равняться, у кого учиться мужеству и самозабвенной любви к своей стране».