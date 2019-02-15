Молдавию толкают на путь майдана, РФ поделили на макрорегионы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 февраля, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- В Молдавии не исключено повторение «майдана»;
- В США смягчили законопроект о санкциях против России;
- Япония планирует отменить визы для России;
- Россия разделена на 12 макрорегионов;
- Минобороны РФ приступает к реформе в сфере строительства.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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