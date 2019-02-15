Санкт-Петербург, 15 февраля, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Снижения внутренних цен на бензин действительно не произойдет, потому что власти ограничивают заработки нефтяных компаний на экспортных поставках, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 15 февраля, глава Нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин, комментируя заявления Дмитрия Козака о невозможности снижения цен на бензин.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Как сообщалось ранее, вице-премьер заявил, что рыночные механизмы не предполагают, чтобы «цены сходили с того пьедестала, на который забрались». Правительство может стараться сдерживать быстрый рост цен, но в условиях рыночной экономики не может снижать цены, сказал Козак.

«Цены на бензин снижаться действительно не могут. Если мы говорим о ценах на автозаправочных станциях, то рентабельность по дизельному топливу и 92 бензину сейчас нулевая.

Если же мы говорим об оптовых ценах, то важно понимать, что нефтяникам интереснее поставки на экспорт, где они могли бы зарабатывать больше. Их заработки в России минимальны. Но правительство ограничивает экспортные поставки, и зарабатывать в достаточном количестве они не могут.

Для получения большей прибыли они должны были поднять цены на внутреннем рынке. Правительство ограничивает этот процесс. Но и снижаться цены тоже не могут», — отметил Олег Ашихмин.