Киев, 18 февраля, 2019, 00:44 — ИА Регнум. Удар вглубь территории России предлагается некоторыми украинскими политиками и экспертами с целью «обеспечить неядерное сдерживание российской агрессии». Есть ли у нынешней Украины средства, позволяющие технически воплотить эти идеи, рассуждает в своей статье военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Цель, угрожая которой, Украина могла бы в какой-то мере говорить о «сдерживании России», является прежде всего Москва. Но чтобы донести поражающее средство до Москвы, требуется некий носитель с дальностью 550−600 км, — таким образом, речь может идти только об авиации или ракетах. Из примерно сотни имеющихся на Украине боевых самолетов советского производства нести высокоточный боеприпас могут только 12 фронтовых бомбардировщиков Су-24М, но, учитывая серьезную запущенность военной тематики, характерную для постсоветской Украины, какое количество самолетов удалось бы выставить для подобного удара, совершенно неясно. По некоторым оценкам, в состоянии реальной боеготовности может находиться около половины машин. Но даже если все 12 Су-24М способны осуществлять бомбовые удары, двигать их в направлении Москвы с учетом российской ПВО и истребительной авиации — это самоубийство.

А вот с ракетным оружием у Украины дела не столь плачевны. Обстрелы Донбасса в 2014—2015 годах велись с использованием опертивно-тактического ракетного комплекса «Точки-У» с дальностью стрельбы до 120 км. И если ни постройки, ни закупки новых боевых самолетов Украиной в ближайшем будущем не предвидится, то с ракетным оружием украинские специалисты продолжают экспериментировать.

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