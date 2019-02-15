Москва, 15 февраля, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Правительство хочет повысить управляемость регионов и для этого делит их на 12 территориальных единиц. Однако сам по себе этот шаг не принесет никакого экономического эффекта, сообщил корреспонденту ИА REGNUM экономист Евгений Надоршин.

Иллюстрация к басни Крылова «Квартет»

«Какая разница, как правительство разделит регионы России, если никто не будет действовать сообразно этому разделению. Только реализация экономической политики, ради которой затевается это разделение, может дать результат. В нынешних, уже анонсированных мерах, вроде национальных проектов, в подходах, в программах и высказываниях властей я не вижу того, что могло бы значимо ускорить экономический рост или привести к снижению экономического неравенства. Я не вижу, что эта перегруппировка может изменить», — отметил Надоршин.

Приняв решение о новом делении субъектов на 12 макрорегионов, правительство, скорее всего, рассчитывает повысить их управляемость. Видимо федеральные округа оказались слишком большими территориальными единицами, поэтому их решили перегруппировать, считает экономист.

«Предвижу новую проблему: у вертикали власти не будет возможности обрабатывать оперативно запросы от представителей макрорегионов, чтобы адекватно реагировать на их экономические потребности», — отметил он.

Экономист не верит, что одна только перегруппировка поможет экономике или росту уровня жизни населения. Для этих целей необходимо корректировать экономическую политику, тогда эффект будет и с разделением на макрорегионы, и без такового.

«Есть хорошая басня про квартет, в конце которой сказано: «А вы друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. Если экономическая политика, политика развития, снижения экономического неравенства реализуется плохо с нынешним дроблением регионов, то само по себе разделение регионов немного по-другому ничего принципиально не изменит. Здесь в другом месте менять надо подход. Не в «квартете», а в «консерватории» менять что-то надо», — подытожил экономист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство утвердило Стратегию пространственного развития страны до 2025 года. В рамках нее страну разделили на 12 макрорегионов. Таким образом власти намерены сократить межрегиональные различия в уровне и качестве жизни людей, ускорить темпы экономического роста и обеспечить национальную безопасность.