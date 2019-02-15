Исламабад, 15 февраля, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Европейская комиссия опубликовала заявление о финансовых стандартах, предложив включить Пакистан, Иран, Саудовскую Аравию, а также двадцать других стран в список «государств со стратегическими недостатками в системах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма».

Пакистан

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, после публикации такого списка всем банкам Европейского союза придётся особенно тщательно проверять все операции, которые они осуществляют с этими «высокорисковыми» странами.

Проект «чёрного списка» будет подан на рассмотрение Европейского парламента и Совета ЕС и вступит в силу через 20 дней после публикации.