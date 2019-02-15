Москва, 15 февраля, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Сегодня, 15 февраля, цены на нефть марки Brent упали с максимумов 2019 года выше $65 за баррель, так как экономические проблемы противостояли сокращению поставок, вызванному ОПЕК, и частичному закрытию крупнейшего в Саудовской Аравии нефтяного месторождения. Нефть марки Brent выросла до $65,10. Впервые в этом году превысив отметку в $65, а затем упал до $64,69. Котировки фьючерсов на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) на уровне $54,45 выросли на 4 цента по сравнению с их последним расчетом, заявил корреспонденту ИА REGNUM ксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По сути цены были поддержаны частичным закрытием Safaniyah Саудовской Аравии, крупнейшего морского месторождения нефти с производительностью более 1 миллиона баррелей в сутки. Частичное закрытие происходит в дополнение к добровольным сокращениям поставок во главе с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), лидером которой де-факто является Саудовская Аравия, нацеленная на ужесточение ситуации на рынке.

«Рассчитывается, что нефть должна составить в среднем $70 за баррель в 2019 году, чему способствует добровольное (Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ) и недобровольное (Венесуэла, Иран) сокращение поставок ОПЕК. Ожидается также, что «поставки ОПЕК с 2,5 до 4 млн. Баррелей в сутки сократятся на 2,5 млн баррелей в день. Несмотря на пятничный бычий рынок, налицо признаки замедления спроса, что, по словам трейдеров, привело к снижению цен на нефть с предыдущих максимумов», — пояснил эксперт.

Сезон технического обслуживания наконец-то материализовался на этой неделе, поскольку загрузка нефтеперерабатывающих предприятий (США) снизилась на 480 базисных пунктов в неделю до 85,9%. Замедление экономического роста также вызывает озабоченность, и в Европе, Азии и Соединенных Штатах наблюдаются признаки замедления. Рост производства в США также может подорвать усилия ОПЕК по ужесточению рынка.

«На глобальный рынок нефти влияют как позитивные, так и негативные факторы. В этой связи в ближайшей перспективе цены на нефть продолжат рост до $65,50 за баррель для марки Brent, а для сланцевой нефти марки WTI hjcn составит до $55,80 за баррель», — считает Гасанов.

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