Москва, 15 февраля, 2019, 13:00 — ИА Регнум. После новостей о возможных санкциях США рубль слишком быстро подобравшись к отметке 67 за доллар, рубль был в глубокой нерешительности, однако ему упасть дальше помогли российские высокостатусные чиновники, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Один из них сначала вместо комментариев по данному конкретному пакету санкций транслировал в широкий эфир своё мнение о тех видах санкций, которые лично он считает наиболее опасными — и которые, совсем некстати, были в данном случае не причём. Другой решил использовать наше всё — афоризмы — беспроигрышный способ выразиться элегантно на тему, которую не успел изучить. В результате рублю помогли-таки перешагнуть отметку 67 и двинуться дальше.

«Прекратить панику на корабле, как ни странно, помогли «заокеанские партнёры». Американская пресса 14 февраля вечером опубликовала подробности нового законопроекта сенатора от Южной Каролины Линдзи Грэма, а заодно и новость о том, что президент Трамп решил не вводить повторный режим правительственного «шатдауна», а кротко подписать предложенный демократами пакет по усилению контроля над иммиграцией с минимальным объёмом средств на финансирование мексиканской стены», — пояснил эксперт.

Но ликование в стране демократов был недолгим: моментально появились подробности, что вдовесок Трамп анонсировал введение режима чрезвычайного положения по всей стране, который теперь блокируют по факту не только работу правительства, но и работу всего парламента. Сам Трамп также заявил, что будет искать «на стороне» искомое финансирование уже не в объеме $5,7 миллиардов, а в объёме $8 млрд.

«Упоминание различной рутинной макростатистики, которая выходила в последние дни и будет выходить сегодня, 15 февраля, разумеется, в текущих условиях нерелевантно. Важно понять, является ли текущий уровень котировок рубля справедливым, и если учесть всё вышесказанное, а также тот факт, что баррель сорта Brent торгуется по $64,64, при котором справедливый уровень рубля с поправкой на всевозможные санкции (кроме жёсткого нефтяного и газового эмбарго, о которых пока вроде речь не идёт) — не выше $64,50, то выводы можно сделать самостоятельно», — считает Рожанковский.

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