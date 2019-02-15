Тверь, 15 февраля, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Современный высокотехнологичный комплекс по производству малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли и наземной инфраструктуры планируется создать в Тверской области на площадке технопарка «Эммаусс». Об этом губернатор Игорь Руденя заявил на Российском инвестиционном форуме, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 15 февраля. Проект научно-производственного концерна «БАРЛ», который предполагается развивать в «Эммауссе», представлен на стенде Тверской области, развёрнутом на форуме. 14 февраля стенд региона посетил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Пресс-служба правительства Тверской области Стенд Тверской области на РИФ в Сочи

«Дмитрию Анатольевичу были озвучены планы по развитию нового технопарка «Эммаусс», земли под который переданы нам из федеральной собственности. Планируем, что к 2021 году технопарк уже начнет работу. Были поставлены задачи по развитию предприятия, производящему космические приборы, спутники. Для Тверской области это новое перспективное направление», — сообщил Игорь Руденя журналистам.

Спутники, которые планируют производить в Тверской области, могут использоваться в лесном и сельском хозяйства, в работе по постановке на кадастровый учет объектов недвижимости и других направлениях.

Научно-производственный концерн «БАРЛ» работает с 2004 года. Компания разрабатывает космические системы, элементы наземной инфраструктуры, информационно-аналитические комплексы и программные сервисы для бизнеса и государства, позволяющие на основе данных космической съемки. Обособленное подразделение компании «БАРЛ» в Твери работает более 10 лет. Запланированное расширение позволит создать в регионе несколько сотен новых рабочих мест на начальном этапе, а также заинтересовать молодое поколение современными наукоёмкими технологиям, сформировать научную базу для подготовки специалистов космической отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, делегацию Тверской области на РИФ в Сочи возглавил губернатор Игорь Руденя. Помимо компании «БАРЛ» на стенде региона представлены также разработки группы компаний «Complex Systems» — технологии автоматизации в образовании и медицине, решения в области виртуальной и дополненной реальности. Это учебно-виртуальный комплекс «Mentor Medicus» и сервис защищенного распространения видео-360 — платформа, позволяющая авторам обеспечить защиту размещаемых материалов.