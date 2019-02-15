Набережные Челны, Татарстан, 15 февраля, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Набережночелнинский учитель истории из школы №24 Раушан Валиуллин, добился того, чтобы прокурор рассмотрел его обращение о несоответствии реальной зарплаты школьного учителя размеру средней по региону. При заявленной властями средней зарплате в регионе на уровне 33,89 тыс. рублей реальная зарплата школьного учителя в среднем составила 25 тыс. рублей до вычета подоходного налога, и это, по признаниям самого Валиуллина, с учётом совмещения нескольких должностей. Проверку по поручению прокуратуры Татарии проведёт прокуратура Набережных Челнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

«Прокурор Татарстана поручил прокурору города Набережные Челны рассмотреть моё обращение о том, почему не соответствует «майским указам» зарплата школьного учителя. Надеюсь, ответ будет по существу», — пишет на своей странице в соцсетях Раушан Валиуллин, который ранее также заявил о создании независимого профсоюза педагогов, среди задач которого планируется и борьба за реальное повышение заработной платы учителям.

Стучаться в различные инстанции педагог из Набережных Челнов начала ещё 1 февраля 2019 года.

«У меня, школьного учителя, зарплата 23 000 рублей вместо 33 890 по Республике Татарстан. И эти 23 000 за четыре должности — учитель, классный руководитель, заведующий школьного музея, педагога допобразования», — писал он на своей странице в соцсетях в начале февраля.

В тексте жалобы уточнялось, что 23 тыс. рублей — это остаток зарплаты после вычета НДФЛ, но и до вычета зарплата не доходила до средней по региону, составив 25,4 тыс. рублей.

«Таким образом, требования указа президента РФ от 7 мая 2012 г. N597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в нашем регионе не выполнены… Прошу провести комплексную проверку в вышеуказанной организации в связи с невыполнением поручений указа президента РФ, обеспечить его выполнение и привести заработную плату в соответствие с поручением президента», — писал Валиуллин в жалобе, по которой и будет проходить прокурорская проверка.

Жалоба Валиуллина вызвала активное обсуждение у жителей региона:

«Как мне жаль таких учителей… Хороший учитель должен минимум 40 тыс. за одну должность получать», «Давно уже надо отойти от порочной практики назначения «средних зарплат». Введите минимальную зарплату в размере от трёх прожиточных минимумов, минимальную почасовую оплату не менее 300 рублей в час хотя бы. Введите единый тариф по зарплате для всех бюджетников России, со стандартными надбавками для районов Крайнего Севера. Почему зарплата обычного врача или учителя в обычной государственной школе может различаться в несколько раз в зависимости от региона? Откуда у госслужащих — руководителей министерств и различных ведомств зарплаты в десятки миллионов в год?», «А если ты молодой специалист, только после вуза, то сколько? Из личного опыта — за работу на две ставки меня осчастливили суммой аж 12 500 рублей, до вычета НДФЛ. Кушайте, не обляпайтесь, вы молодой специалист, вам больше не полагается», «Поэтому в школу молодые учителя и не идут. Нужно уже от говорильни к делу переходить».

В феврале 2019 года Татарстанстат подвёл итоги по зарплатам педагогов за 2018 год. По этим данным, средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования государственной и муниципальной форм собственности в Татарии за январь-декабрь 2018 года составила 32 349,2 рубля, при этом в Набережных Челнах — 34 165,7 рубля, а в Казани — 36 040 рублей. По данным статистики, преподаватели в вузах получали по региону в среднем 71 302,7 рубля (Казань — 71 838,6 рубля, Набережные Челны — 67 726,6 рубля). Ниже всех, по сведениям Татарстанстата, зарплаты были у педагогов дошкольного образования — 27 942,6 рубля, при этом в Набережных Челнах они получали 28 139,3 рубля, в Казани — 29 709,7 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджетники на Камчатке выразили возмущение тем данным о зарплатах, что публикует Росстат, звучали даже призывы подать в суд на заоблачные показатели. По данным ведомства, врачи и преподаватели вузов в регионе зарабатывают более 125 тыс. рублей в месяц, а санитарки в больницах — более 60 тыс. Сами медики и педагоги эти сведения опровергают.

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