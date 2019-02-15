Актюбинск (Актобе), Казахстан, 15 февраля, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Стоимость оплаты детских садов для многодетных семей в Актюбинской области Казахстана снизится на 70%, заявил аким (глава) региона Бердыбек Сапарбаев, сообщает 15 февраля издание BNews.

Макс Либерманн. Детский сад. 1880

По его словам, для детей школьного возраста из многодетных семей будет обеспечено бесплатное питание. Глава региона отметил, что для этих детей из бюджета города планируется выделить 1 млрд тенге ($2,65 млн).

Сапарбаев добавил, что единовременное пособие для малоимущих планируется поднять с 70 до 140 тыс. тенге (с $185 до $371). Для обеспечения многодетных семей жильем планируется выделить 500 млн тенге ($1,32 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля аким (глава) Чимкента Габидулла Абдрахимов заявил, что администрация города планирует увеличить материальную помощь малообеспеченным семьям с 25 до 100 тыс. тенге (с $66 до $265).