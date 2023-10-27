Москва, 15 февраля, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Участвовавшие в войне в Афганистане советские солдаты были героями, преданными присяге. Об этом сегодня, 15 февраля, на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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При этом официальный представитель Кремля не стал комментировать инициативу Госдумы РФ об отмене осуждения ввода войск в Афганистан (в законопроекте говорится, что решение Съезда народных депутатов СССР «не соответствует принципам исторической справедливости»).

«Я оставлю это без комментариев», — сказал Песков, отметив, что главное — «помнить всех героев, которые выполняли свой интернациональный долг».

Напомним, ограниченный контингент советских войск Советский Союз ввёл в Афганистан в помощь правительству Народно-демократической партии Афганистана 25 декабря 1979 года. В мае 1988 года СССР начал вывод войск из страны. 15 февраля 1989 последнее подразделение 40-й армии СССР покинуло Афганистан. В общей сложности советские войска находились на территории Афганистана девять лет, один месяц и девятнадцать дней.

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Добавим, что Всемирный банк оценивает материальный урон, понесённый страной за 10 лет войны, в $240 млрд. По данным исследований ряда западных НКО, общее число потерь среди мирного афганского населения в ходе боевых действий за время присутствия советского контингента составило от 850 тысяч до 1,5 млн человек погибшими. Кроме того, ещё миллионы жителей были вынуждены покинуть родину.

Как сообщало ИА REGNUM, к 30-летию вывода советских войск из Афганистана Минобороны РФ рассекретило уникальные документы. Из них можно узнать о задачах, которые советские солдаты и офицеры выполняли в ходе боевых действий в Афганистане. Здесь же есть сведения о награждении отличившихся советских воинов.