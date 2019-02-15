Усть-Катав, Челябинская область, 15 февраля, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Для оптимальной загрузки Усть-Катавского вагоностроительного завода предприятию необходимо делать не менее 75 трамвайных вагонов ежегодно. Об этом журналистам заявил генеральный директор предприятия Артём Бахарев.

Алексей Саврасов. Пейзаж с фабрикой (фрагмент). 1890-е

«В 2018 году вся страна наша купила всего 25 трамвайных вагонов. Для оптимальной загрузки трамвайного производства минимум нужно 75 трамвайных вагонов в год делать», — сказал руководитель, цитирует его «Первый областной».

Ситуацией на заводе обеспокоились и областные власти. Губернатор Борис Дубровский связался с руководством завода и призвал активнее работать с заказчиками. Кроме того, областные власти не исключают создания на заводе сервисного центра по ремонту трамваев. Это дало бы дополнительную загрузку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля утром сотни рабочих собрались возле центральной проходной УКВЗ. Они выражали недовольство низкой зарплатой. Некоторые получили за январь по 12 тысяч рублей, у иных заработок оказался и того меньше. При этом работы в городе больше нет, а у многих рабочих — семьи и кредиты.