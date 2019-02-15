Москва, 15 февраля, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Президентский законопроект, позволяющий привлекать к повышенной уголовной ответственности лидеров преступных сообществ (ОПГ), Госдума может принять в третьем чтении в марте. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Комитет будет рекомендовать рассмотреть законопроект в первом чтении уже не следующей неделе, а принять в окончательном третьем чтении — в марте 2019 г., отметил парламентарий.

Изменения, инициированные президентом, значительно расширяют возможности правоохранительных органов в борьбе с преступностью, подчеркнул депутат.

По действующему законодательству криминальные авторитеты, как правило, недосягаемы для следствия, поскольку доказать их причастность к совершаемым преступлениям практически невозможно. Однако именно они поддерживают жизнеспособность преступных сообществ, следят за «порядком» в преступном мире, обеспечивают нужные связи и условия для совершения преступлений.

«Следственные органы, даже располагая информацией об их противоправной деятельности, не имеют достаточных инструментов для привлечения к уголовной ответственности. Благодаря предложенным поправкам в УК РФ эта ситуация изменится», — пояснил Крашенинников.

Отметим, что законопроект также дополняет условия освобождения от уголовной ответственности. Сейчас такая возможность есть у тех, кто добровольно прекратил свое участие в преступном сообществе и активно способствует пресечению его деятельности, раскрытию или пресечению преступлений.

Согласно законопроекту, избежать наказания смогут и те, кто сообщил о готовящемся собрании организаторов или представителей преступного сообщества, а также активно способствует пресечению его деятельности, указал глава комитета Госдумы.

Максимальное наказание для лидеров ОПГ, согласно предлагаемым изменениям, предполагает лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.