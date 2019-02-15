Багдад, 15 февраля, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Патрик Шэнахен, временно исполняющий обязанности министра обороны США, посетил Ирак с незапланированным визитом для проведения переговоров о продолжении присутствия американского контингента в арабской стране. Об этом сообщает медиакорпорация со штаб-квартирой в Дохе Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Временный глава Пентагона встретился с премьер-министром Ирака Абдулом Махди. На встрече были обсуждены недавние заявлениями Дональда Трампа, которые вызвали беспокойство у иракского правительства, политическая обстановка в Ираке, а также другие факторы, которые необходимо учесть США в своем внешнеполитическом планировании в регионе.

Одной из главных тем стал вывод американских войск с территории Сирии.

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил, что намерен сохранить войска США на иракской авиабазе Айн аль-Асад для наблюдения за действиями Ирана, чем вызвал значительное недовольство в Багдаде.