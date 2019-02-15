Новые штрафы за непропуск пешеходов работать не будут — эксперт

Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM Водители стали реже нарушать требование пропускать пешеходов на перекрестках, но увеличение штрафов само по себе ничего не изменит, поскольку эти нарушения некому фиксировать, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 15 февраля, глава автоклуба А24 Денис Шубин, комментируя инициативу МВД и Минтранса об ужесточении наказаний за некоторые нарушения ПДД.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о подготовке МВД и Министерством транспорта предложений ужесточить наказания за нарушения некоторых правил дорожного движения. В частности, за нарушение скоростного режима предлагается штрафовать при превышении не на 20, как сейчас, а на 10 км/час (но штраф составит лишь 500 рублей и только в городах).

Кроме того, предлагается ужесточить наказания для водителей с «нечитаемыми» номерами, запретив им пользоваться скидками за досрочную оплату штрафа. Также по предложению московских властей может быть принято решение об ужесточении наказаний за непропуск пешеходов и велосипедистов на перекрестках.

«Что касается нарушения скоростного режима, то ГИБДД может установить любое отсечение. В правилах не сказано о том, что скоростной режим можно безнаказанно превышать на 9 или 19 километров. Штрафовать можно и за превышение скорости на 1 км/час. Либо тогда нужно устанавливать новые знаки. Если на знаке написано «60», это значит, что ехать нужно со скоростью 60, а не 75.

Ситуация с проездом перекрестков и пропуском пешеходов последние годы улучшилась. Возможно, это было связано с сообщениями в СМИ о значительных штрафах за нарушение. Так или иначе, ездить, как в двухтысячные, когда иногда просто не смотрели, есть ли там кто-то на перекрестке, перестали.

Другое дело, что на наших улицах почти нет инспекторов, а камеры, по крайней мере те, что работают в Петербурге, не умеют «видеть» этих нарушений. А если мы не можем эти нарушения фиксировать, то неважно, какое установить наказание, потому что работать оно все равно не будет», — отметил Денис Шубин.