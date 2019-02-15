Иваново, 15 февраля, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина с битой пытался избить главу города Иваново Владимира Шарыпова прямо возле дома чиновника поздно вечером 14 февраля.

Бандитское нападение

По информации IvanovoNews, Владимир Шарыпов не только оказал сопротивление нападавшему, но и после того, как тот обратился в бегство, попытался его задержать. Однако нападавшему удалось скрыться. Сам глава города получил легкие травмы и 15 февраля был на рабочем месте. По информации ТАСС, Шарыпову все же пришлось обратиться в больницу.

В УМВД по Ивановской области сообщили, что неизвестный совершил «хулиганские действия в отношении главы города Иваново. В результате потерпевший получил ушибы, неопасные для жизни». Возбуждено дело по статье о хулиганстве, ведется розыск нападавшего.