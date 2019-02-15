Ярославль, 15 февраля, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Ярославль получит 100 млн рублей из бюджета области на уборку города. Об этом на заседании Ярославской областной думы сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Илья Баланин.

Ярославль

Помощь областному центру на борьбу со снегопадом заложили в изменениях регионального бюджета. Дополнительные средства будут выделены из дорожного фонда.

«В поправках к бюджету 100 миллионов рублей выделено на содержание улично-дорожной сети города Ярославля», — сказал Илья Баланин.

Это вызвало недовольство депутата от Переславля-Залесского Сергея Хабибулина.

«В других городах снег не выпадает? А почему Переславлю ничего не выделяется? Там такие же люди живут, такая же критическая ситуация с уборкой города. Последний трактор — и тот в Ярославль забрали!» — заявил Сергей Хабибулин.

Лидеру справедливороссов Хабибулину ответил председатель областной думы Алексей Константинов.

«Давайте отдавать себе отчет, что это региональный центр. Здесь гораздо больше многоквартирных домов, дорог, тротуаров, покатых крыш. То, что это является столицей Золотого кольца, то, что у нас сюда приезжают туристы. Приходится расставлять приоритеты», — сказал председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов.

Сергей Хабибулин сказал, что в Переславль тоже приезжает много туристов. Председатель областной думы не стал вступать с ним в дискуссию.

«В перерыве в кулуарах на ушко друг другу все скажем», — сказал на это Константинов.

Но вал было уже не остановить. На проблемы с уборкой начали жаловаться и представители второго по величине города области — Рыбинска. Но другим городам дополнительной помощи уже не досталось. Им придется разбираться с сугробами самостоятельно.