Санкт-Петербург, 15 февраля, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Петербургские депутаты предлагают штрафовать за опоздания и несоблюдение заявленного графика движения наземного пассажирского общественного транспорта. Эту инициативу одобрил комитет по законодательству городского парламента 15 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний Петербург

Единороссы Алексей Цивилев и Денис Четырбок предлагают внести поправки в петербургский закон об административных правонарушениях.

«Как и у городских властей или надзорных органов, так и у горожан должны быть все механизмы, чтобы на нее влиять. Мы знаем, что помимо объективных причин в виде пробок здесь есть и субъективные факторы, которые должны быть исключены», — заметил Цивилев.

Сегодня наземные перевозчики не несут никакой ответственности, если нарушают график движения. Между тем, петербуржцы регулярно жалуются на постоянные опоздания автобусов, но в законодательстве имеется пробел, который избавляет нарушителей от какого-либо наказания.

Впрочем, предложенные депутатами штрафы выглядят пока достаточно скромно, чтобы повлиять на ход дела. Должностных лиц они считают нужным наказывать на 5−10 тыс. рублей, юридических — 10−15 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, кондукторам и водителям наземного общественного транспорта Санкт-Петербурга запретят высаживать из салона детей, которые по какой-то форс-мажорной причине не могут оплатить свой проезд.