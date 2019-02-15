Калуга, 15 февраля, 2019, 11:44 — ИА Регнум. На 1 января 2019 года 3707 жителей Калужской области имели действующее ограничение в праве управления транспортными средствами — 2310 из них должники по алиментным обязательствам. Как сообщила 15 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун, 2018 году судебные приставы в результате применения данной ограничительной меры взыскали с жителей региона 26,3 миллиона рублей различных видов задолженностей, в том числе 5,2 миллиона долга по алиментам.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Рейд судебных приставов с ГИБДД.

«Следует отметить, что значительное количество денежных средств оплачены гражданами-должниками на стадии предупреждения о возможности ограничения водительских прав», — отметила Любовь Скакун.

Напомним, временное ограничение должников на пользование специальным правом на управление транспортными средствами, появившаяся в арсенале судебных приставов в 2016 году, в первую очередь направлена на исполнение социально значимых исполнительных производств и ориентирована на лиц осознанно уклоняющихся от исполнения долговых обязательств. Ограничение касается тех, кто имеет задолженность свыше 10 тысяч рублей, и уклоняется от оплаты алиментов и тех, кто систематически не оплачивает административные штрафы ГИБДД.