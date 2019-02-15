Ярославль, 15 февраля, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы отказались вносить в повестку дня заседания 15 февраля вопрос о ситуации с сокращением учреждений культуры в регионе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Ярославская областная дума

Предоставить информацию по этому вопросу потребовал председатель фракции КПРФ Александр Воробьев. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля появилась информация, что учреждения культуры и молодежной политики в Ярославской области будут сокращены на 8,6%. Такое решение приняло правительство области. Например, в Переславле сократят 13 библиотекарей из 44. Люди будут уволены.

Но депутаты решили не беспокоить чиновников на основании того, что правительство не подготовилось к докладу по этому вопросу. Вместо живого общения решено запросить информацию по сокращениям в письменном виде.

Зато депутаты решили вопрос собственного трудоустройства. Так, дума удовлетворила заявление о переходе на профессиональную основу депутата Андрея Юдаева. Известный бизнесмен намерен получать заработную плату из бюджета Ярославской области.

Такими образом, из 50 депутатов в областной думе на постоянной основе будет работать 43 народных избранника. Это абсолютный рекорд за 25-летнюю историю регионального законодательного собрания.