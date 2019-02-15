Ярославские депутаты не стали обсуждать сокращение библиотекарей
Ярославль, 15 февраля, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы отказались вносить в повестку дня заседания 15 февраля вопрос о ситуации с сокращением учреждений культуры в регионе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Предоставить информацию по этому вопросу потребовал председатель фракции КПРФ Александр Воробьев. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля появилась информация, что учреждения культуры и молодежной политики в Ярославской области будут сокращены на 8,6%. Такое решение приняло правительство области. Например, в Переславле сократят 13 библиотекарей из 44. Люди будут уволены.
Но депутаты решили не беспокоить чиновников на основании того, что правительство не подготовилось к докладу по этому вопросу. Вместо живого общения решено запросить информацию по сокращениям в письменном виде.
Зато депутаты решили вопрос собственного трудоустройства. Так, дума удовлетворила заявление о переходе на профессиональную основу депутата Андрея Юдаева. Известный бизнесмен намерен получать заработную плату из бюджета Ярославской области.
Такими образом, из 50 депутатов в областной думе на постоянной основе будет работать 43 народных избранника. Это абсолютный рекорд за 25-летнюю историю регионального законодательного собрания.