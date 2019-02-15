Нижний Новгород, 15 февраля, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Регионы Приволжского федерального округа вошли в два макрорегиона — Волго-Камский и Волго-Уральский, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Соответствующее постановление «Об утверждении Стратегии пространственного развития до 2025 года» подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В стратегии прописано в том числе создание 12 макрорегионов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В документе отмечается, что одна из целей стратегии — «сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей». Определены принципы, приоритеты, сценарии и основные направления пространственного развития России, перспективные центры экономического роста, перспективные экономические специализации субъектов.

В документе прописано создание 12 макрорегионов. 14 регионов Поволжья вошли в два макрорегиона:

«В Волго-Камский макрорегион входят республики Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская, Чувашская республики, Пермский край, Кировская, Нижегородская области.

В Волго-Уральский макрорегион входят Республика Башкортостан, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области», — говорится в документе.

Другие 10 макрорегионов следующие: Центральный, Центрально-Чернозёмный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский, Дальневосточный.

Напомним, в Минэкономразвития РФ ранее заявляли, что такое разделение позитивно отразится на межрегиональном взаимодействии. Согласно мнению авторов инициативы, каждый новообразованный макрорегион должен включать как минимум один крупный центр экономического роста.