Москва, 15 февраля, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Сегодня, 15 февраля, президент России Владимир Путин поздравил коллектив Большого драматического театра им. Товстоногова (БДТ). Театру исполняется 100 лет, сообщается на сайте Кремля.

Дарья Драй ИА REGNUM БДТ

В поздравительной телеграмме говорится, что «главный секрет непреходящей популярности — вдохновенный, подвижнический труд не одного поколения талантливых актёров и режиссёров».

«БДТ — замечательный театр, он наполняет яркими красками палитру культурной жизни всей России», — отметил глава государства и пожелал коллективу дальнейших творческих свершений, триумфов и зрительских аплодисментов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце января в Москве прошли гастроли Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова (БДТ), которые были приурочены к 100-летию со дня основания театра.

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