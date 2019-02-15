Москва, 15 февраля, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Решение о выводе советских войск из Афганистана поддерживало как политическое, так и военное руководство СССР, и, главное, народ. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший и единственный президент СССР Михаил Горбачев.

Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. 1989

По его словам, данное решение поддерживали все, в том числе члены Политбюро ЦК КПСС Николай Рыжков, Егор Лигачев, Виталий Воротников, Виктор Чебриков и другие. Все они говорили о материальном и моральном ущербе, который наносит стране присутствие советских войск в Афганистане.

«И военное руководство, Генштаб, полностью поддерживало линию на вывод войск», — сказал Горбачев.

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Говоря о решении ввести войска в Афганистан в 1979 году, Горбачев отметил, что сегодня необходимо опираться на точную формулировку постановления Съезда народных депутатов СССР — решение «заслуживает политического и морального осуждения».

«А главное — оценка, данная съездом, и вывод войск были поддержаны народом», — заключил Горбачев.

Напомним, ровно 30 лет назад — 15 февраля 1989 года — завершился вывод Ограниченного контингента советских войск из Афганистана (ОКСВА), завершилась десятилетняя Афганская война. Ранее Министерство обороны РФ к 30-летию вывода советских войск из Афганистана рассекретило уникальные документы. Из них можно узнать о задачах, которые советские солдаты и офицеры выполняли в ходе боевых действий.

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