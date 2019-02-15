Москва, 15 февраля, 2019, 11:10 — ИА Регнум. В ТиНАО Москвы будет реконструирован завод хлебобулочных изделий в районе Ново-Переделкино. Об этом журналистам заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. После проведения работ на территории комплекса появятся новые корпуса, а площадь завода увеличится в два раза.

Борис Кустодиев. Булочник. 1920

«В результате масштабной реконструкции площадь завода увеличится до 24 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, производственная часть будет расширена, а на территории появятся дополнительные склады для продукции»,— отметил Сергей Кузнецов.

На территории комплекса появится парковка для легковых и грузовых автомобилей с возможностью разгрузки и погрузки товаров. Фасады здания облицуют панелями в градиенте светлых тонов. Территорию дополнительно благоустроят и организуют высадку зелёных насаждений.

Проект был согласован Москомархитектурой. Объект будет расположен по адресу: улица Новоорловская, владение 3.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве построят крупный комплекс по производству продуктов питания из мяса. Строительство мясокомбината начнется в 2019 году, а завершится в 2022.

Читайте подробнее: Крупный мясокомбинат построят на западе Москвы