Обнинск, Калужская область, 15 февраля, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Выставка под названием «Из пламени Афганистана» из фондов Калужского объединённого музея-заповедника открылась в музее истории города Обнинска Калужской области. Она приурочена к 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Марина Каширская ИА REGNUM Обмундирование времён Афганской войны

Как сообщили 15 февраля корреспонденту ИА REGNUM организаторы выставки, экспозиция посвящена подвигу солдат и офицеров Калужской области, которые ценой своей жизни противостояли в Афганистане оппозиционным силам и их союзникам.

На выставке предоставлены фотографии, личные вещи, награды, документы, денежные знаки Народной Демократической Республики Афганистан, листовки, оружие и обмундирование. Экспонаты повествуют событиях, которые предшествовали вводу советских войск в Афганистан, об отдельных эпизодах войны, о жизни мирных жителей и самое главное — о человеке на войне.

Выставка «Из пламени Афганистана» продлится в Музее истории города Обнинска до 17 марта 2019 года