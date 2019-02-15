Воронеж, 15 февраля, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Договоренности о сотрудничестве сразу с тремя регионами РФ достигнуты губернатором Воронежской области Александром Гусевым в рамках Российского инвестиционного форума — 2019 в Сочи 14 февраля, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Церемония подписания соглашения о сотрудничестве Воронежской и Тульской областей

В рамках форума состоялось подписание плана мероприятий по реализации Соглашения между администрацией Тамбовской области и правительством Воронежской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2019−2023 гг. План подписали губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Также губернатор Воронежской области Александр Гусев и губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписали план мероприятий по реализации Соглашения между правительством Воронежской области и правительством Саратовской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2019−2023 годы.

В рамках форума было заключено Соглашение между правительством Тульской области и правительством Воронежской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Воронежской области Александр Гусев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Как сообщается, в числе направлений будущего сотрудничества — и самые разные отрасли экономики, и работа в научной сфере, в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, природоохранной деятельности, культуры, сохранения объектов культурного наследия, искусства, спорта, туризма, молодежной политики. Также руководители Воронежской и Тульской областей договорились о взаимодействии в рамках реализации нацпроектов.

Александр Гусев отметил, что Тульская и Воронежская области во многом схожи, в том числе и по структуре экономики, поэтому регионам необходимо развивать сотрудничество.