Белгород, 11 июня, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Движение поездов на перегоне Хлевище — Бирюч в Белгородской области восстановлено в полном объёме, сообщила 11 июня пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

В сообщении сказано, что все поезда следуют согласно расписанию, на график движения поездов не влияют восстановительные работы на перегоне, в том числе уборка опрокинутых вагонов.

Как сообщало ИА Регнум, в Алексеевском городском округе Белгородской области 11 июня 15 грузовых вагонов сошли с рельсов рядом с железнодорожной станцией, состав следовал на одно из предприятий.

Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что из-за ЧП было остановлено движение электричек и пригородных поездов. Он отметил, что все вагоны были пустые. Ни работники железной дороги, ни местные жители не пострадали. Следственные органы устанавливают причины происшествия.