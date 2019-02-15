Ярославль, 15 февраля, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Ярославский аэропорт «Туношна» может быть отдан в управление компании «Новапорт». Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

Yarregion.ru Аэропорт «Туношна»

Перспективы аэропорта обсуждались ярославской делегацией на инвестиционном форуме в Сочи. Сейчас аэропорт является государственным предприятием Ярославской области. Его финансирует бюджет региона. Пока что подробности возможной сделки не называются — только название компании «Новапорт».

"На сегодня под ее управлением уже находится 16 аэропортов. Динамика их роста, пассажиропотока показывает, что в своем управлении они достаточно эффективны, поэтому мы, безусловно, выстроим систему отношений по развитию аэропорта «Туношна», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

«Новапорт» позиционирует себя как крупнейшую в России сеть региональных аэропортов. В нее входят 16 городов: Новосибирск, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград, Астрахань, Минеральные Воды, Владикавказ, Томск, Кемерово, Чита, Улан-Удэ, Мурманск, Калининград, Барнаул и Ставрополь.

Компания инвестирует в приобретение новых аэропортов. Не исключено, что речь может идти и о продаже ярославского аэропорта. Такую версию высказывали сотрудники самого госпредприятия в анонимном письме, которое поступило в редакцию ИА REGNUM на этой неделе.

В 2017 году, к чемпионату мира по футболу была начата реконструкция аэропорта, где предполагалось построить новый терминал. Однако события чемпионата прошли мимо города, и реконструкция не была завершена. В отношении бывшего директора возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».