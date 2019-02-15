Калуга, 15 февраля, 2019, 09:45 — ИА Регнум. В Калужской области размер материнского капитала увеличен с 50 до 100 тысяч рублей. Об этом 15 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве труда и социальной защиты региона.

Admoblkaluga.ru Здание правительства Калужской области

По данным ведомства, согласно изменениям в областном законе «О материнском (семейном) капитале», 100 тыс. рублей получат женщины, родившие третьего или последующего ребенка. Полученные средства можно использовать без ограничений, в том числе на первоочередные нужды семей.

Напомним, закон Калужской области «О материнском (семейном) капитале» устанавливает на территории Калужской области дополнительную меру социальной поддержки семей при рождении третьего ребенка или последующих детей в форме материнского (семейного) капитала в целях улучшения демографической ситуации в калужском регионе.

Право на материнский капитал при рождении третьего или последующих детей имеют женщины, родившие (усыновившие) третьего или последующих детей, если ранее они не воспользовались правом на получение материнского капитала. Действие закона распространяется на лиц, на момент обращения постоянно проживающих не менее одного года на территории Калужской области.

Материнский капитал предоставляется, если обращение за его назначением со всеми необходимыми документами последовало не позднее одного года со дня рождения или усыновления ребенка. По всем вопросам, связанным с получением регионального материнского капитала, необходимо обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства.