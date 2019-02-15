Лос-Анджелес, США, 15 февраля, 2019, 09:43 — ИА Регнум. «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Ванкувера шайбы забросили Элиас Петтерссон, Брок Бёзер и Адам Годетт. У «Лос-Анджелеса» точные броски на счету Остина Вагнера, Майкла Амадио и Алека Мартинеса.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Ванкувера». Решающий бросок исполнил Брок Бёзер.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 75 очков в 57 матчах. «Лос-Анджелес» идёт на 20-м месте, в активе команды 59 очков в 59 играх.

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1).

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