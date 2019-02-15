Тула, 15 февраля, 2019, 09:38 — ИА Регнум. 20 инвестиционных соглашений и соглашений о сотрудничестве с инфраструктурными компаниями и компаниями, которые будут реализовывать проекты по цифровой экономике, заключила делегация Тульской области в первый день работы Российского инвестиционного форума 14 февраля. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Напомним, делегацию возглавляет губернатор Алексей Дюмин.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Стенд Тульской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи

Соглашения предполагают создание современных производств, которые обеспечат жителей региона новыми рабочими местами и дадут дополнительные доходы в бюджет. Объем инвестиций по соглашениям оценивается в сумму более 20 млрд рублей.

В первый день работы форума стенд региона сегодня посетил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Алексей Дюмин рассказал премьер-министру о крупных проектах, реализующихся в Тульской области, — особой экономической зоне «Узловая», урбанистическом проекте «Тульская набережная», а также о подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля. Дмитрий Медведев дал ряд поручений, которые позволят праздник сделать более масштабным, а исторический центр восстановить в более короткие сроки.

Также глава региона принял участие в работе пленарного заседания форума и посетил несколько панельных сессий, в том числе по национальным научным центрам — такой центр, «Композитная долина», создается в Тульской области. В ходе сессии «Лучшие практики социально-экономического развития» подводились итоги конкурса, в котором Тульская область отмечена в номинации «Развитие человеческого капитала» за проект «Растим профессионалов от участия в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» к наставничеству».